Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin (24) cenazesi, memleketi Samsun'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

SAMSUN (DHA) - SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin (24) cenazesi, memleketi Samsun'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Suriye'nin El-Bab bölgesinde görevli olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, dün nöbet tuttuğu esnada terör örgütlerince düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit oldu. Şehit Özköse için memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Musa, annesi Saniye, kardeşleri Tuğba ve Arda Özköse, sözlüsü Fatma Duman, Vali Zülkif Dağlı, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin annesi Saniye Özköse, fotoğrafını öptüğü oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Ocak ayında nişan yapmak için hazırlık yaptığı öğrenilen şehit Tayfun Özköse, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

 Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'şehidimizin kanı yerde kalmadı' mesajı Açıklaması

Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar'dan "şehidimizin kanı yerde kalmadı" mesajı Açıklaması

 Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar: '(Fırat Kalkanı bölgesinde 1 askerin şehit edilmesi) Operasyonlara hemen başladık, ilk bilgilere göre 5 terörist...

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fırat Kalkanı bölgesinde 1 askerin şehit edilmesi) Operasyonlara hemen başladık, ilk bilgilere göre 5 terörist...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Ferdi Kadıoğlu Abdullah Avcı Marcao Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Gazeteler Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:43:37. #1.13#