Son dakika... Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika... Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun 30'uncu kilometresinde yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AFP 697 plakalı Renault marka otomobile, yakıt istasyonundan çıktıktan sonra Şanlıurfa istikametinden gelen 27 ABD 44 plakalı volkswagen marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Son dakika... Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika... Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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