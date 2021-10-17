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Son dakika! Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel
Son dakika! Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... ŞANLIURFA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Halil Sağ (39) hayatını kaybetti, Abdullah Aris yaralandı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Halil Sağ (39) hayatını kaybetti, Abdullah Aris yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Akçakale'den Şanlıurfa'ya giden Abdullah Aris'in kullandığı 63 NA 868 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil Sağ idaresindeki 06 RFP plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki sürücü, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Halil Sağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri
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