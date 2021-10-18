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Son dakika! Şanlıurfa'da arpa yığınlarına gizlenmiş silah ve fişekler ele geçirildi

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Son dakika! Şanlıurfa'da arpa yığınlarına gizlenmiş silah ve fişekler ele geçirildi

Son dakika haberler... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 silah, 6 şarjör ve 176 fişek ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 silah, 6 şarjör ve 176 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, depodaki arpa yığınlarının içerisine gizlenmiş 1 kalaşnikof, 1 tabanca, 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 6 şarjör ve 176 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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