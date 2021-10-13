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Son Dakika | Samsun'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Samsun'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haber: Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 36. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Ayan idaresindeki 55 E 2400 plakalı minibüs, Mustafa Bala yönetimindeki 55 ABD 182 plakalı otomobile çarpıp savrularak durakta yolcu indiren Ercan Aydemir idaresindeki 55 RT 070 plakalı Çarşamba Özel Halk Otobüsüne sol arka kısmından çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Serkan Ayan (25) ile otobüste bulunan yolculardan Hülya Oflaz (20), Emrah Özden (44), Merve Tiryaki (29) ve Uğurcan Yeter (20) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son Dakika | Samsun'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Son Dakika | Samsun'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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