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Son dakika! Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Son dakika! Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Samsun Ankara kara yolu Karadağ mevkisinde, Ahmet İşcen idaresindeki 19 KC 378 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarptı. Savrulan araç, sol şerit üzerinden yolun karşına geçip Mehmet Şahin yönetimindeki 38 AAE 281 plakalı çekicinin ön kısmına, ardından yolun kenarındaki cepten ana yola çıkan Halil İbrahim Büyükoğlu idaresindeki 08 AAN 656 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, ağır yaralanan sürücü Büyükoğlu, kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Ahmet İşcen (36), Aliye İşcen (56), Suzan İşcen (34) ile Muhammet Özgen (28), kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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