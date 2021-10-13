Son dakika... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğrayan S.A. (29) çenesinden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.A. tedavi altına alındı. S.A. kendisini tartıştığı B.S.'nin yaraladığını söyledi. Polis olaydan sonra kaçan silahlı saldırganı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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