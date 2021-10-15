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Son dakika... Samsun'da satışa hazır bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Samsun'da satışa hazır bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu üzerinde ve evinde satışa hazır bonzai bulunan bir kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu üzerinde ve evinde satışa hazır bonzai bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen A.A.'yı takibe aldı. Narkotik polisi A.A.'yı Kökçüoğlu Mahallesinde 21,20 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ile birlikte yakaladı. Olayın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 244,33 gram daha bonzai ele geçirildi. A.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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