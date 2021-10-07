Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da sanayideki bir otomotiv fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 19 işçi hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da sanayideki bir otomotiv fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 19 İşçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Sampa Otomotiv fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın mal kabul bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiler kısa sürede fabrikadan tahliye edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında 19 işçi dumandan zehirlenerek hastanelik oldu. Zehirlenen işçilere ilk müdahale olay yerinde ambulanslarda yapıldı. Zehirlenen işçilerden 19 işçi ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI

EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI

 Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Kubilay Aka İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 13:49:59. #1.17#