Son dakika: Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika: Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika: Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

YAKAKENT, SAMSUN (AA) - Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yakakent ilçesinde belirlenen 3 iş yeri ve iki depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 42 litre etil alkol, 0,5 gramlık el yapımı 4 şişe alkol, 1 litrelik bandrolsüz votka, gümrük kaçağı 103 içki kiti, 44 paket sigara sarma kağıdı, 600 doldurulmuş makaron sigara ile 35 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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