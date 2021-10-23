Son dakika! Samsun'da hafriyat kamyonunun çaptığı genç kız hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Samsun'da hafriyat kamyonunun çaptığı genç kız hayatını kaybetti

AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel
Son dakika! Samsun'da hafriyat kamyonunun çaptığı genç kız hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafriyat kamyonunun çaptığı genç kız yaşamını yitirdi.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafriyat kamyonunun çaptığı genç kız yaşamını yitirdi.

Vezirköprü Belediyesine ait F.A. idaresindeki 55 PP 578 plakalı hafriyat kamyonu, Bahçelievler Mahallesi Mustafa Güral Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmügülsüm Yılmaz'a (18) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kamyon şoförü F.A. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Suruç'taki canlı bomba saldırısının sanığına 34 kez müebbet hapis cezası

Son dakika gündem: Suruç'taki canlı bomba saldırısının sanığına 34 kez müebbet hapis cezası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title