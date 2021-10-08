Son Dakika | Salça için yaktığı ateş, önce kendi evini sonra da komşusunun evini yaktı

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde salça kaynatmak için bahçesinde yaktığı ateş, önce kendi evini sonra da komşusunun evini yaktı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünde O.T. salça kaynatmak için evinin bahçesinde ateş yaktı. Ateş rüzgar nedeniyle bahçede bulunan kuru otlara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, önce O.T.'nin evine sıçradı, daha sonra komşusu H.T.'nin evine sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülürken O.T.'nin evi kullanılmaz hale geldi. Komşusu H.T.'nin evinde de hasar oluştu. - KIRKLARELİ