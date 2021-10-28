Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 528 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 354 bin 580 testte 25 bin 528 vaka tespit edildi. 229 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 651 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 580 testte 25 bin 528 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 229 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 651 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "25 bin 528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. Size değer verenler adına, lütfen" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet