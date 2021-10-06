Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Şu an için iki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "Şu an için iki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur.
Sağlık Bakanı Koca: "Şu an için iki doz Mrna aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri