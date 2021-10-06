Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: 'Şu an için iki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur.' - Haberler
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Şu an için iki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "Şu an için iki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur.

Sağlık Bakanı Koca: "Şu an için iki doz Mrna aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: 'Şu an için iki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur.' - Haberler
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