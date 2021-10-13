Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '(Kovid-19) Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.' - Haberler
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Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır."

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca : "(Kovid-19) Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır."

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '(Kovid-19) Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.' - Haberler
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