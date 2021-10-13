Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır."
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca : "(Kovid-19) Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır."
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri