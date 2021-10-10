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Son dakika... Rusya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Son dakika... Rusya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Son dakika gündem haberi: Rusya'nın Orenburg bölgesinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıktı.

Rusya'nın Orenburg bölgesinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıktı.

Orenburg bölgesi yönetiminden yapılan açıklamada, 7 Ekim gecesinden itibaren bölgenin doğusunda sahte içkiden zehirlenenlerin sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, "Sahte içkiyle zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 64'e yükseldi, 32'si hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Dün Rusya Soruşturma Komitesi, bölgede sahte içkiden ölenlerin sayısının 29'a çıktığını duyurmuştu.

Zehirlenme olayı ile ilgili olarak sahte alkol üretimi ve satış yapmaları nedeniyle gözaltına alınan 9 kişiden 4'ünün tutuklandığı belirtilmişti.

Rus basınında da zehirlenen kişi sayısının 54'e çıktığı aktarılmıştı.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
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