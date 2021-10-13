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RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait, 'Captain Guryev' isimli askeri römorkör, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait, 'Captain Guryev' isimli askeri römorkör, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, 'Captain Guryev' isimli askeri römorkör, saat 15.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen askeri römorkör, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında Rus askeri römorkörüne güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları ile eşlik edildi.

RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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Haber: RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haberler
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