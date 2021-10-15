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Son dakika! POLİSTEN 'TORBACI' OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Antalya'da polis, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da polis, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Yaklaşık 100 polisin kaldığı operasyonda 7'si narkotik suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel Caddesi Gebizli Mahallesi'nde belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mahallelerin giriş ve çıkışlarının tutulduğu operasyonda, kapıları açılmayan bazı evlere 'koçbaşı' kullanılarak girildi. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin dron ile destek verdiği, helikopter, dedektör köpeklerin de kullanıldığı ve 100 polisin görev aldığı operasyonda, 7'si narkotik suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, silah ele geçirildi.

Son dakika! POLİSTEN 'TORBACI' OPERASYONU

Son dakika! POLİSTEN 'TORBACI' OPERASYONU

Son dakika! POLİSTEN 'TORBACI' OPERASYONU

Son dakika! POLİSTEN 'TORBACI' OPERASYONU
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