Son dakika... Polisten kaçarken kaza yaptı, aracından 2,5 kilo esrar çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Polisten kaçarken kaza yaptı, aracından 2,5 kilo esrar çıktı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel
Son dakika... Polisten kaçarken kaza yaptı, aracından 2,5 kilo esrar çıktı

Son dakika gündem haberi: OSMANİYE'de polisin 'dur' ihtarına uymayan M.A., kaçarken otomobiliyle kaza yaptı.

OSMANİYE'de polisin 'dur' ihtarına uymayan M.A., kaçarken otomobiliyle kaza yaptı. M.A. yakalanıp gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 2,5 kilo esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı ihbarını aldıkları M.A.'yı takibe aldı. Ekipler, otomobiliyle giden M.A.'ya 'dur' ihtarında bulundu. Ancak M.A. yoluna devma etti, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında M.A., ara sokakta otomobiliyle elektrik trafosuna çarptı. Polis, araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan M.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, ön kısmında streç filme sarılı 3 paket halinde 2,5 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheliye ait 2 adreste yapılan aramalarda ise 119 gram esrar, 46,18 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu' kapsamında işlem yapılan M.A.'nın emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.


Son dakika... Polisten kaçarken kaza yaptı, aracından 2,5 kilo esrar çıktı

Son dakika... Polisten kaçarken kaza yaptı, aracından 2,5 kilo esrar çıktı

Son dakika... Polisten kaçarken kaza yaptı, aracından 2,5 kilo esrar çıktı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri
Trafikte korku dolu anlar! İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı

Trafikte korku dolu anlar! İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı

 İşe giderken yolunu kestiği eski eşini bacaklarından vurdu

İşe giderken yolunu kestiği eski eşini bacaklarından vurdu

 Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu

Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title