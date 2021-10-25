Son dakika... POLİSTEN KAÇAN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmasıyla yaşanan kovalamaca sonrası durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis köpeğinin de yer aldığı aramada, 57,55 gram metamfetamin maddesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, 4 gün önce uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla yaptığı sokak denetiminde şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' uyarısına uymayan sürücü, denetimden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, Sanayi mahallesi 2010 sokakta durdurduğu otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobil ve araçta bulunanların üzerinden 8 pakette 7,20 gram, şeker kutusuna gizlenmiş 11,67 gram, 1 büyük pakette 38,68 gram olmak üzere toplamda 57,55 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi ele geçirildi. Aramada polisin uyuşturucu bulmada uzman narkotik köpeği de görev aldı. Araçta yakalanan Y.Z. ile O.Ö., sorgularının ardından uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklandı.

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