Son dakika: Polisten kaçan şahısların aracı takla attı, şahıslar kayıplara karıştı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Polisten kaçan şahısların aracı takla attı, şahıslar kayıplara karıştı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören şahısların kaçarken kullandıkları araç, takla atarak ters durdu. Kazanın ardından araçtan çıkan 3 şahıs yaya olarak kayıplara karıştı.

Olay Esentepe Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında kavga olduğu ihbarını alan ekipler olay yerine gittiler.

Ekiplerin geldiğini gören şahıslar araçla kaçmak istedi. Şahıslar bindikleri 16 LH 742 plakalı hafif ticari araç ile kaçarken inşaatın önündeki toprak yığınına çarparak takla attılar. Takla atan araçtan inen 3 şahıs yaya olarak kaçarak kayıplara karıştılar. Polis şahısları bulmak için çalışma başlatırken, takla atan araç güvenlik gereği çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.