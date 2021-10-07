Son dakika! Polis, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı - Haberler
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Son dakika! Polis, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Polis, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince vatandaşlar, dolandırıcılığa karşı duyarlı olunması konusunda bilgilendirildi.

KAYSERİ (İHA) - Polis, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince vatandaşlar, dolandırıcılığa karşı duyarlı olunması konusunda bilgilendirildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı, Kazancılar Çarşısı gibi halkın yoğun bulunduğu yerlerde vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı. Ekiplerce vatandaşlara; telefonda para isteyen kimseye inanmamaları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere aldanmamaları gerektiği söylendi. Ayrıca vatandaşların; bankamatikte işlem yapılırken şifrelerini kimseyle paylaşmamaları, yoğun insan kalabalığı olduğu yerlerde çanta ve cüzdanların sık sık kontrol edilmesi istendi.

Vatandaşlar, kendilerini dolandırıcılık konusunda uyaran polislere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Son dakika! Polis, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Son dakika! Polis, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Son dakika! Polis, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Son dakika! Polis, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı
İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri
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