Son dakika: Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika: Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir ikamette yaptıkları operasyonda 3 kilo 470 gram metamfetamin maddesi madde ele geçirirken olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir ikamette yaptıkları operasyonda 3 kilo 470 gram metamfetamin maddesi madde ele geçirirken olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette yaptıkları operasyon sonucu 3 kilo 470 gram metamfetamin maddesi, 100 gram bonzai maddesi, yaklaşık 1 litre likit metamfetamin, 1,3 litre uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alırken şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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