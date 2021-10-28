Son dakika: Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 2 gözaltı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir ikamette yaptıkları operasyonda 3 kilo 470 gram metamfetamin maddesi madde ele geçirirken olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette yaptıkları operasyon sonucu 3 kilo 470 gram metamfetamin maddesi, 100 gram bonzai maddesi, yaklaşık 1 litre likit metamfetamin, 1,3 litre uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alırken şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet