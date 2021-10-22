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Son Dakika | Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, ihbar üzerine gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, ihbar üzerine gözaltına alındı

Son dakika haberler... İzmir'in Menemen ilçesinde, göçük nedeniyle sanayiye tamire götürülen polis aracının videosunu çekerek sosyal medya hesabından, "Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir?

MENEMEN, İZMİR (İHA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, göçük nedeniyle sanayiye tamire götürülen polis aracının videosunu çekerek sosyal medya hesabından, "Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir? Karşımdaki babam da olsa ezerim" şeklinde paylaşım yapan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, polis aracının videosunu çekerek, "Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir? Karşımdaki babam da olsa ezerim" şeklinde paylaşım yapan bir şahsın ihbarı yapıldı.

Sosyal medya hesabından pompalı tüfekle paylaşım yapan şahıs hakkında gelen çokça şikayet üzerine hemen harekete geçildi.

İzmir'de yakalandı

Yapılan araştırmalar neticesinde, sosyal medya hesabından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asarlık Polis Merkezi Amirliğine ait resmi ekip aracını kullanarak video çektiği belirlenen M.S. (20), polis ekiplerince İzmir'in Menemen ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, videoda kullandığı pompalı tüfeğe de ekipler tarafından el konulurken, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.S. hakkında 'Türk Milletini, Cumhuriyetini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Son Dakika | Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, ihbar üzerine gözaltına alındı

Son Dakika | Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, ihbar üzerine gözaltına alındı

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