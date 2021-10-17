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Son dakika: Polatlı'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Polatlı'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın ikinci katından dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın ikinci katından dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay Ankara'nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Nilgün Caddesinde bulunan bir apartmanın 2'inci katında meydana geldi. İddialara göre apartmanın balkonunda bisikletin üzerine çıkan Hediye D. (2) dengesini kaybederek yere düştü. Kızının düştüğünü fark eden anne apartmanın önüne koştu. Yaralanan çocuğunu kucağına alan anne o sırada devriye görevini gerçekleştiren polis ekiplerine koştu. Polis ekipleri hızlı bir şekilde Hediye D.'yi Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen Hediye D. yaşamını yitirdi. - ANKARA

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