Son dakika haberleri: Peygamber Efendimiz'in karikatürünü çizen İsveçli karikatürist trafik kazasında öldü - Haberler
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Son dakika haberleri: Peygamber Efendimiz'in karikatürünü çizen İsveçli karikatürist trafik kazasında öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Peygamber Efendimiz'in karikatürünü çizen İsveçli karikatürist trafik kazasında öldü

Bir son dakika haberine göre 2007 yılında Peygamber Efendimiz'in karikatürünü çizmesinin ardından polis korumasında yaşayan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki polis koruması geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

2007 yılında Peygamber Efendimiz'in karikatürünü çizmesinin ardından polis korumasında yaşayan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki polis koruması geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası araçlar alev aldı.

İsveç medyasında yer alan habere göre, çizdiği Peygamber Efendimiz karikatürü ile büyük tepki toplayan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki polis koruması geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vilks'in içerisinde bulunduğu sivil bir polis aracı, İsveç'in güneyindeki Markaryd kasabası yakınlarında kamyonla çarpıştı. Kazada, kamyon sürücüsü ise yaralandı. Kaza sonrası araçlar alev aldı. Polis kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklamazken, Vilks'in eşi, Vilks'in öldüğünü yerel medyaya doğruladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

75 yaşındaki Vilks, çizdiği karikatürlerin ardından aldığı ölüm tehditleri nedeniyle polis korumasında yaşıyordu.

-İHA-

Son dakika haberleri: Peygamber Efendimiz'in karikatürünü çizen İsveçli karikatürist trafik kazasında öldü

Son dakika haberleri: Peygamber Efendimiz'in karikatürünü çizen İsveçli karikatürist trafik kazasında öldü

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Haber: Son dakika haberleri: Peygamber Efendimiz'in karikatürünü çizen İsveçli karikatürist trafik kazasında öldü - Haberler
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