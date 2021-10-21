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Son dakika: Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Sinop'ta evinin penceresinden düşen yaşlı adam Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'ta evinin penceresinden düşen yaşlı adam Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Ayancık ilçesinin Pazarcık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Mehmet Özcan evlerinin birinci katındaki pencereden yere düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam önce Ayancık Devlet Hastanesine, ardından da Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

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