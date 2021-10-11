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Son Dakika | Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti Bartın'da park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü Serkan Aydeniz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BARTIN (İHA) - Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

BARTIN - Bartın'da park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü Serkan Aydeniz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sercan Aydeniz yönetimindeki 74 AAL 155 plakalı Renault otomobil Gölbucağı mevkiinde park halinde olan 06 FU 1904 plakalı silobasa arkadan çarptı. Kaza sonrası motor kısmından alevler yükselen otomobile Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücüsü Sercan Aydeniz itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Aydeniz, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aydeniz'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Aydeniz'in futbolcu olduğu, 2019'da Zonguldak 1. amatör küme takımlarından Çaycuma Nebioğlu Gençlikspor futbol takımında forma giydiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son Dakika | Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son Dakika | Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son Dakika | Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son Dakika | Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son Dakika | Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son Dakika | Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son Dakika | Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son Dakika | Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son Dakika | Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri
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