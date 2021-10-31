Son dakika: Park halindeki araçta esrar kullanımına jandarmadan suçüstü - Haberler
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Son dakika: Park halindeki araçta esrar kullanımına jandarmadan suçüstü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Park halindeki araçta esrar kullanımına jandarmadan suçüstü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde ağaçlık alanda park halindeki aracında esrar içen bir şahıs jandarma ekiplerine yakalandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde ağaçlık alanda park halindeki aracında esrar içen bir şahıs jandarma ekiplerine yakalandı.

Olay, Karasu ilçesinde meydana geldi. Kızılcık Mahallesi'nde ağaçlık alanda park halindeki bir araca baskın yapan jandarma ekipleri, araçta esrar kullanıldığını tespit etti. Park halindeki araç içerisinde esrar içerken yakalanan M.S. isimli şahsın üzerinden içime hazır kubar esrar da çıktı. Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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