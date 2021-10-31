Son dakika: Park halindeki araçta esrar kullanımına jandarmadan suçüstü

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde ağaçlık alanda park halindeki aracında esrar içen bir şahıs jandarma ekiplerine yakalandı.

Olay, Karasu ilçesinde meydana geldi. Kızılcık Mahallesi'nde ağaçlık alanda park halindeki bir araca baskın yapan jandarma ekipleri, araçta esrar kullanıldığını tespit etti. Park halindeki araç içerisinde esrar içerken yakalanan M.S. isimli şahsın üzerinden içime hazır kubar esrar da çıktı. Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

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