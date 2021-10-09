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Son dakika... Pamukova'da devrilen motosikletteki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Son dakika... Pamukova'da devrilen motosikletteki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

D-650 kara yolunda Bilecik istikametinde seyreden Serdar S. (36) idaresindeki 16 JR 325 plakalı motosiklet, Turgutlu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Sezgin Ö. yaralandı.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri
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