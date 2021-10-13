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Son dakika: Pakistan ve İran'dan askeri iş birliğini artırma taahhüdü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika: Pakistan ve İran'dan askeri iş birliğini artırma taahhüdü

Son dakika haber... Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadim Rıza ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin artırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadim Rıza ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin artırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Rıza, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Tümgeneral Bakıri ile Ravalpindi'de bir araya geldi.

Görüşmede Rıza ve Bakıri, savunma ve güvenlik alanında ikili iş birliği, terörle mücadele ve Afganistan başta olmak üzere çeşitli bölgesel meseleleri ele aldı.

Rıza ve Bakıri, Pakistan ve İran arasındaki askeri iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda taahhütte bulunurken, iki taraf da ortak sınırların "barış ve kardeşlik sınırları" olması gerektiğini vurguladı.

Orgeneral Rıza, İranlı mevkidaşının ziyaretinin iki kardeş ülke arasındaki askeri, savunma ve güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesinde yeni bir aşama olduğunu kaydetti.

Bakıri ayrıca, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva ile görüştü.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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