- Pakistan'da çifte Bombalı Saldırı : 3 ölü

BELUCİSTAN - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen çifte bombalı saldırılarda 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çifte bombalı saldırı düzenlendi. İlk olarak, eyaletin Turbat kentinde yer alan Hoshab bölgesindeki saldırıda evlerinin önünde oyun oynayan 3 çocuk yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı ancak çocuklardan 2'si yolda yaşamını yitirdi. Belucistan'ın Hub City kentinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucunda ise bir muhabir hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olaylarda 2'si çocuk olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırının gerçekleştirildiği bölgeler kolluk kuvvetleri tarafından kordon altına alındı.

Şimdiye kadar saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmazken, olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.