Son dakika... Otomobil devrildi ihbarı ekipleri harekete geçirdi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir otomobilin şarampole devrildiği ihbarını alan Afad ve jandarma ekipleri harekete geçti. Saatlerce kaza yerini arayan ekipler, ihbarın asılsız olduğunu anladı.

Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde Adıyaman- Kahta Karayolu Ali Dağı yakınlarında bir otomobilin şarampole devrildiği ihbarını alan AFAD ekipleri ile jandarma ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye geldi. Burada aramalar yapan ekipler, her hangi bir kazaya yada olumsuzlukla karşılaşmadı. Ekipler, yaptıkları aramalar sonrasında ihbarın asılsız olduğunu anlayarak bulundukları yerden ayrıldı. - ADIYAMAN

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