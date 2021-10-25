Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Osmaniye'ye şehit ateşi düştü Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

OSMANİYE - Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman şehit düştü. Acı haber askeri yetkililer tarafından Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan şehidin ailesine verildi. Eve akın eden komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın 3 kardeş olduğu ve ağabeyinin de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalıştığı öğrenildi.

Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Son Dakika Haberleri
Kuzey Irak'ta teröristlerin EYP'li tuzağında bir askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ta teröristlerin EYP'li tuzağında bir askerimiz şehit oldu

 İntihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirince hayatı kurtuldu

İntihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirince hayatı kurtuldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title