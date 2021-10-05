ORMAN YANGINI SONRASI KOLONYA VE ÇAKMAKLA YAKALANAN KİŞİYE GÖZALTI - Haberler
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ORMAN YANGINI SONRASI KOLONYA VE ÇAKMAKLA YAKALANAN KİŞİYE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

BALÇOVA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangınla ilgili İ.B. gözaltına alınırken, yanında 1 şişe kolonya ve çakmak ele geçirildiği belirtildi.

Balçova ilçesi Ilıcadere mevkisinde bugün saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 su tankeri yönlendirdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, yangını kasıtlı şekilde çıkardığı iddia edilen İ.B.?yi gözaltına aldı. Yanında bir şişe kolonya ve çakmak bulunduğu belirtilen İ.B., jandarmaya teslim edildi.

BELEDİYENİN 2 AY ÖNCE KURDUĞU SİSTEMLE TESPİT EDİLDİ

Bu arada, yangının ilk olarak Marmaris, Manavgat ve Köyceğiz gibi büyük orman yangınlarının ardından Balçova'daki ormanları korumak için belediye tarafından 2 ay önce kurulan mobese sistemi tarafından tespit edildiği belirtildi.

ORMAN YANGINI SONRASI KOLONYA VE ÇAKMAKLA YAKALANAN KİŞİYE GÖZALTI

ORMAN YANGINI SONRASI KOLONYA VE ÇAKMAKLA YAKALANAN KİŞİYE GÖZALTI

ORMAN YANGINI SONRASI KOLONYA VE ÇAKMAKLA YAKALANAN KİŞİYE GÖZALTI

ORMAN YANGINI SONRASI KOLONYA VE ÇAKMAKLA YAKALANAN KİŞİYE GÖZALTI

ORMAN YANGINI SONRASI KOLONYA VE ÇAKMAKLA YAKALANAN KİŞİYE GÖZALTI

ORMAN YANGINI SONRASI KOLONYA VE ÇAKMAKLA YAKALANAN KİŞİYE GÖZALTI

ORMAN YANGINI SONRASI KOLONYA VE ÇAKMAKLA YAKALANAN KİŞİYE GÖZALTI

ORMAN YANGINI SONRASI KOLONYA VE ÇAKMAKLA YAKALANAN KİŞİYE GÖZALTI
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Haber: ORMAN YANGINI SONRASI KOLONYA VE ÇAKMAKLA YAKALANAN KİŞİYE GÖZALTI - Haberler
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