Son dakika: Ordu'da 150 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Ordu'da 150 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Son dakika: Ordu'da 150 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Ordu'da 150 kilo 500 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

ORDU (AA) - Ordu'da 150 kilo 500 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Fatsa ilçesinde 20 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan E.G, M.B. ve A.K. emniyetteki işlemlerin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan E.G. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.K. ise serbest bırakıldı.

Polis, şüphelilerin evinde yapılan aramada 150 kilo 500 gram esrar, dijital terazi ile uyuşturucu kurutma amaçlı vantilatör ve fanlı ısıtıcı ele geçirmişti.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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