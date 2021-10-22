Son dakika: Ordu'da 150 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'da 150 kilo 500 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Fatsa ilçesinde 20 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan E.G, M.B. ve A.K. emniyetteki işlemlerin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan E.G. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.K. ise serbest bırakıldı.

Polis, şüphelilerin evinde yapılan aramada 150 kilo 500 gram esrar, dijital terazi ile uyuşturucu kurutma amaçlı vantilatör ve fanlı ısıtıcı ele geçirmişti.