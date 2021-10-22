Son dakika... Ölümle tehdit eden kocası, otomobilinin camlarını kırdı

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te Fatma Çalışkan (27), geçen yıl boşandığı eşi Mustafa O.'nun (36) kendisini sürekli ölümle tehdit ettiğini, son olarak 2 çocuğu yanındayken yolunu kesip otomobilinin camlarını kırdığını söyledi. Yetkililerden yardım isteyen Çalışkan "Devletimizden sesimi duymalarını istiyorum. Çünkü bu olay, ilk değil. İlk uzaklaştırma şikayetim değil. Yine ilk zararı ve hasarı da değil" dedi.

Olay, 20 Ekim'de Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Çalışkan, 2 çocuğunu almak için gittiği okulda geçen yıl boşandığı Mustafa O. ile karşılaştı. Çalışkan, çocuklarını araca bindirerek kapılarını kilitledi. Bu sırada otomobilin kapısını açmaya çalışan Mustafa O. aynı zamanda tehditler savurdu. Kapıyı açamayınca sinirlenen Mustafa O. aracı tekmeleyip camlarını kırdı. Mustafa O., bölgedeki polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Mustafa O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalışkan ise can güvenliğinin olmadığı belirterek Mustafa O. hakkında uzaklaştırma kararı talep etti.

Boşandığından beri ölüm tehditleri aldığını ifade eden Çalışkan, "Beni göremediği yerlerde de halen telefonla rahatsız etmeye devam ediyor. Genel olarak ölüm tehditleri yapıyor. Çocukları benden alacağını söylüyor. Gaziantep'in bana dar edecekmiş, bu şehirden beni gönderecekmiş. Bu türden çok sayıda tehditleri var. Bu insanın, tutuklu yargılanmasını elektronik kelepçe takılmasını talep ediyorum. Bu insanlar, sokakta çok rahat gezmesin" ifadelerini kullandı.