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Son Dakika | Okula giderken araç çarpan çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Okula giderken araç çarpan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Uşak'ta, İzmir-Ankara karayolu üzerine bulunan okuluna ulaşmak için geçit bulunmayan yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki lise öğrencisi, hafif ticari aracın çarpması sunucu hayatını kaybetti.

ANKARA (İHA) - Uşak'ta, İzmir- Ankara karayolu üzerine bulunan okuluna ulaşmak için geçit bulunmayan yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki lise öğrencisi, hafif ticari aracın çarpması sunucu hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir - Ankara karayolu üzerinde bulunan Uşak Lisesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi Cennet Candoğan'a (14), okula gitmek için karşıya geçtiği sırada M.Ö. kontrolündeki 64 DZ 813 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Candoğan, yaklaşık 50 metre savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada ağır yaralanan yaşı küçük çocuk ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yol ekiplerce trafiğe kapatıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlenirken araç sürücüsü M.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.

Öte yandan, İzmir - Ankara Karayolu üzerinde bulunan okulun yakınlarında yaya geçidi ve üst geçit olmaması ise dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Son Dakika | Okula giderken araç çarpan çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika | Okula giderken araç çarpan çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika | Okula giderken araç çarpan çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika | Okula giderken araç çarpan çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika | Okula giderken araç çarpan çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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