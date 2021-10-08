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Son dakika! Odunluk yangınını söndürmek isterken başka odunluğu yaktılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Odunluk yangınını söndürmek isterken başka odunluğu yaktılar

Son dakika haberi: Adıyaman'da, bir binanın çatısında bulunan odunlukta çıkan yangını söndürmek isteyen vatandaşlar, bitişikte bulunan ikametin bahçesindeki odunluğu da yaktı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir binanın çatısında bulunan odunlukta çıkan yangını söndürmek isteyen vatandaşlar, bitişikte bulunan ikametin bahçesindeki odunluğu da yaktı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın tepesinde yer alan odunlukta yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangını fark eden bina sakinleri, alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndürmek isteyen bina sakinleri yanan malzemeleri binanın bitişiğinde bulunan tek katlı ikametin bahçesine attı. Atılan malzemeler ikametin bahçesinde yer alan odunluğa sıçradı. Yanan her iki odunluk için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan her iki odunluktaki alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunluklarda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika! Odunluk yangınını söndürmek isterken başka odunluğu yaktılar

Son dakika! Odunluk yangınını söndürmek isterken başka odunluğu yaktılar

Son dakika! Odunluk yangınını söndürmek isterken başka odunluğu yaktılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Gece yarısı yangın paniği! Apartmanın çatısı alev alev yandı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi

Gece yarısı yangın paniği! Apartmanın çatısı alev alev yandı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi
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