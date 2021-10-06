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Son Dakika | "Odatv davası"na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Son Dakika |

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından, Odatv soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından, Odatv soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde görülen duruşmada, sanıklar Metin Özçelik ve Nalan Can ile bulundukları yerden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından diyecekleri sorulan sanıklardan eski hakim Can, önceki aşamalarda yazılı ve sözlü savunmasını yaptığını belirterek, hakkında uygulanan imza atma şeklindeki adli kontrol şartının kaldırılmasını ve duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

Sanık Özçelik de dava dosyasına gelen belgelerden kendisiyle ilgili olanların tarafına tebliğ edilmesini ve duruşmalardan vareste tutulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, davanın 13 firari sanığı hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine, sanıklar hakkında başka mahkemelerdeki dava dosyalarının sorulmasına ve sanıklar Özçelik ile Can'ın vareste taleplerinin kabulüne hükmetti.

Heyet, sanık Nalan Can hakkındaki adli kontrol hükmünün yurt dışı çıkış yasağı şeklinde devamına karar vererek, duruşmayı 8 Şubat 2022'ye erteledi.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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