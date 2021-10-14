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Son dakika: Nijeryalı general, terör örgütü ISWAP lideri el-Barnawi'nin öldüğünü öne sürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Nijeryalı general, terör örgütü ISWAP lideri el-Barnawi'nin öldüğünü öne sürdü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nijeryalı General Lucky Irabor, terör örgütü ISWAP lideri Ebu Musab el-Barnawi'nin öldüğünü öne sürdü.

Nijeryalı General Lucky Irabor, terör örgütü ISWAP lideri Ebu Musab el-Barnawi'nin öldüğünü öne sürdü.

Nijeryalı General Lucky Irabor gazetecilere verdiği demeçte, terör örgütü ISWAP lideri Ebu Musab el-Barnawi'nin öldüğünü öne sürerek, "Ebu Musab'ın öldüğünü size yetkili bir şekilde doğrulayabilirim" dedi. Nijerya basınında isimsiz kaynaklara dayandırılan haberler de ise, el-Barnawi'nin geçtiğimiz ağustos ayı sonlarında öldürüldüğü ifade edildi. Nijeryalı yetkililer ise, el-Barnawi'nin nasıl ve nerede öldüğü konusunda ayrıntı vermedi.

Terör örgütü Boko Haram'ın bir kolu olan ISWAP, yaklaşık 12 yıldır Nijerya Silahlı Kuvvetlerine karşı saldırılar düzenlerken, çatışmaların Nijerya'nın komşu ülkeleri Çad ve Kamerun'a da yayılması ile yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden oldu.

El-Barnawi geçtiğimiz haziran ayında terör örgütü Boko Haram lideri Shekau'nun öldüğünü duyurmuştu

El-Barnawi geçtiğimiz haziran ayında ortaya çıkan ses kaydında ise, terör örgütü Boko Haram lideri Abubakar Shekau'nun ISWAP ile çıkan bir çatışma sonrası ISWAP tarafından takip edildiğini ve Shekau'nun üzerindeki patlayıcıyı patlatarak, 18 Mayıs'ta kendisini öldürdüğünü ifade etmişti. Ses kaydında el-Barnawi, ISWAP'ın Shekau'ya kendilerine katılmak için fırsat verdiği belirtmiş, "Shekau, dünyada aşağılanmaktansa öbür dünyada aşağılanmayı tercih etti ve bir patlayıcıyı patlatarak anında kendini öldürdü" demişti.

Öte yandan Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün el-Barnawi ile Shekau arasında bölünmesine neden olmuştu. DEAŞ tarafından da desteklenen Boko Haram kurucu lideri Muhammed Yusuf'un oğlu el-Barnawi 2016 yılında Boko Haram'dan ayrılarak ISWAP'ı kurarak başına geçmişti. - ABUJA

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