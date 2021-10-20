Son Dakika | Nepal'i sel ve heyelan vurdu: 43 ölü, 30 kayıp

Nepal'de 3 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 43 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de kayboldu.

Nepal genelinde 3 gündür etkisini sürdüren yoğun yağış beraberinde sel ve heyelanı getirdi. Polis sözcüsü Basanta Kunwar, sel ve heyelanlarda en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise farklı noktalarda kaybolduğunu bildirdi. Kunwar, net bir sayı vermeden yaklaşık 20 kişinin yaralandığını ve ülkedeki çeşitli yerel hastanelerde tedavi gördüğünü ve sel sularında mahsur kalanlara yönelik kurtarma çalışmalarının bugün de devam ettiğini ifade etti. Selin vurduğu başkent Katmandu'nun yaklaşık 350 kilometre batısındaki Seti köyünde devam eden şiddetli yağışlar, 2 gündür sel sularında mahsur kalan 60 kişiye ulaşma çalışmalarını zorlaştırırken, kurtarma ekipleri kötü hava koşulları nedeniyle dün köye ulaşamadı. Sel ve heyelanlar nedeniyle tarım arazileri ve evlerde hasar meydana gelirken,

Yetkililer, önümüzdeki günlerde daha fazla yağış olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Hidroloji ve Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki 2 gün için yaptığı tahminde, doğudaki dağlık bölgelerde şiddetli yağış ve hafif ila orta dereceli kar yağışı ihtimali olduğunu açıkladı. - KATMANDU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri