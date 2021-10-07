Son dakika! NATO'nun 5 savaş gemisi Samsun'da - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! NATO'nun 5 savaş gemisi Samsun'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! NATO'nun 5 savaş gemisi Samsun'da

Son dakika gelişmesine göre NATO'nun rutin Karadeniz faaliyeti kapsamında 5 savaş gemisi Samsun'a geldi.

SAMSUN (İHA) - NATO'nun rutin Karadeniz faaliyeti kapsamında 5 savaş gemisi Samsun'a geldi.

Türkiye, İtalya, Romanya, İspanya ve Bulgaristan'a ait 5 savaş gemisi saat 09.30'dan itibaren Samsun Limanı'na yanaşmaya başladı. Rutin Karadeniz faaliyeti kapsamında Samsun'a gelen 5 gemi, römorkörler eşliğinde liman ana rıhtımına demir attı.

Gemilerin ihtiyaç molası verdiği, 11 Ekim'e kadar burada kalacakları öğrenildi. - SAMSUN

Son dakika! NATO'nun 5 savaş gemisi Samsun'da

Son dakika! NATO'nun 5 savaş gemisi Samsun'da

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İki kuzen, kafede göz göre göre silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

İki kuzen, kafede göz göre göre silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Mustafa Şentop Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Pınar Deniz Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Kenan Karaman Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! NATO'nun 5 savaş gemisi Samsun'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:56:18. #1.17#