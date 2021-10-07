Son dakika! NATO'nun 5 savaş gemisi Samsun'da
Son dakika gelişmesine göre NATO'nun rutin Karadeniz faaliyeti kapsamında 5 savaş gemisi Samsun'a geldi.
SAMSUN (İHA) - NATO'nun rutin Karadeniz faaliyeti kapsamında 5 savaş gemisi Samsun'a geldi.
Türkiye, İtalya, Romanya, İspanya ve Bulgaristan'a ait 5 savaş gemisi saat 09.30'dan itibaren Samsun Limanı'na yanaşmaya başladı. Rutin Karadeniz faaliyeti kapsamında Samsun'a gelen 5 gemi, römorkörler eşliğinde liman ana rıhtımına demir attı.
Gemilerin ihtiyaç molası verdiği, 11 Ekim'e kadar burada kalacakları öğrenildi. - SAMSUN