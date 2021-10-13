Son dakika... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı - Haberler
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Son dakika... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı

Son dakika gündem haberi: Muş'ta, çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

MUŞ (AA) - Muş'ta, çocuklarının Pkk'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta HDP önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Evlatlarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, 7 yıl önce oğlunun Bursa'da çalışırken kandırılarak kaçırıldığını söyledi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Koçhan, "Yavrum, beni duyuyorsan dön. Yolunuz yol değil, onlar sizi kandırıyor. Gelin devletimize sığının. Bütün anneler burada yolunuzu bekliyoruz." dedi.

Naciye Sönmez Yıldız ise oğlunun 6 yıl önce dağa götürüldüğünü, evladına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini aktardı.

"6 senedir dağdasın. Bu yol iyi bir yol değil. Orada yatmıyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun. Bir an önce gel devlete teslim ol." diyen Sönmez, "Devlet babamızdır, devlet kardeşimizdir, devlet atamızdır. Hiç korkmayın, orada sizi kardırıyorlar. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. HDP kapatılsın, çocuklarımız bize teslim edilsin." ifadelerini kullandı.

Şemsettin Özcan da 26 haftadır Muş'taki eyleme devam ettiğini bildirerek, "Çocuğum gelene kadar bu eylemi bırakmayacağız. Çocuklarımızı aldılar götürdüler. Onları HDP'den istiyoruz. Türkiye'de bir bayrak var, iki bayrak olmaz. Çocuklarımızı götürüp kendi çocuklarını güzel okullarda okutuyorlar. Buradan çocuğuma seslenmek istiyorum. Sesimizi duyuyorsanız gelin devlete teslim olun." diye konuştu.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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