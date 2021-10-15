Son dakika: MSB: 'Son iki günde 13 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: MSB: "Son iki günde 13 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: MSB:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile 13 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile 13 Pkk'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından devam eden operasyonlar hakkında yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın vurguladığı gibi 'terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile 13 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki teröristlere nefes aldırılmıyor. Her bir taşın altına bakan, her bir sığınak ve mağaraya giren komandolarımız teröristler etkisiz hale getirerek onlara ait sığınak, barınak, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini de imha ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da icra edilen Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde kahraman komandolarımız 8 PKK'lı teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Metina bölgesinde icra edilen Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde de tespit edilen 5 PKK'lı terörist kara ve hava unsurlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bölgedeki operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde devam edecek" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Şahap Kavcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Mustafa Keser
Spor Schumacher Emre Belözoğlu Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Murat Kurum Burak Yılmaz Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: MSB: 'Son iki günde 13 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 10:37:41. #1.11#