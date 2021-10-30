Son dakika! MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale... - Haberler
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Son dakika! MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! MSB:

Son dakika gelişmesine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 3 Pkk'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kuzey Irak'ta mayına basan askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ta mayına basan askerimiz şehit oldu
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