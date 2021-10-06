Son dakika: Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

KONYA (DHA) - KONYA'da kimliği belirsiz kişinin üzerine uzanarak motosikleti kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konya- Aksaray karayolunun 35'inci kilometresinde dün akşam saatlerinde selenin üzerine uzanıp motosikleti kullanan sürücüyü görenler, cep telefonlarını çıkarıp kayda aldı. Önündeki araçları sollayarak ilerleyen sürücü, hem kendisini, hem de trafiği tehlikeye düşürdü.