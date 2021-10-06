Son dakika: Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler
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Son dakika: Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel
Son dakika: Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Gelen son dakika haberine göre KONYA'da kimliği belirsiz kişinin üzerine uzanarak motosikleti kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KONYA (DHA) - KONYA'da kimliği belirsiz kişinin üzerine uzanarak motosikleti kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konya- Aksaray karayolunun 35'inci kilometresinde dün akşam saatlerinde selenin üzerine uzanıp motosikleti kullanan sürücüyü görenler, cep telefonlarını çıkarıp kayda aldı. Önündeki araçları sollayarak ilerleyen sürücü, hem kendisini, hem de trafiği tehlikeye düşürdü.


Son dakika: Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika: Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika: Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika: Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika: Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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