PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, MİT'in Kerkük'teki operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Haberler
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PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, MİT'in Kerkük'teki operasyonuyla etkisiz hale getirildi

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, MİT'in Kerkük'teki operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Türkiye-Irak sınırından 170 kilometre uzaklıkta Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Şilan Guyi kod adlı Taybet Bilen ve beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Türkiye- Irak sınırından 170 kilometre uzaklıkta Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Şilan Guyi kod adlı Taybet Bilen ve beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in, Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonları sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gara'daki kadın teröristlerden sorumlu olduğu belirlenen Bilen, MİT tarafından takibe alındı. Bilen, beraberindeki 2 teröristle Kerkük kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi.

MİT'in bu operasyonu, Kerkük kırsalında, sınırdan 170 kilometre derinlikte yapılan ilk operasyon oldu.

Örgütün kadın yapılanması YJA Star ve PAJK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Taybet Bilen, 1999'da Mahmur'da örgüte katıldı. 2004-2007 arasında PKK'nın Şırnak Gabar bölgesindeki eylemlerini organize eden terörist Bilen, 2013'te Suriye'de görevlendirildi ve bu dönemde örgüte YPG adıyla katılım sağlayan grupları organize etti.

PKK'lı terörist, Suriye'nin Aynularab ve Kamışlı bölgelerinde de örgüt adına faaliyetler yürüttü.

PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, MİT'in Kerkük'teki operasyonuyla etkisiz hale getirildi

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Son dakika! MİT'ten PKKKCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

Son dakika! MİT'ten PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

 MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKKKCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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