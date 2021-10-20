Son dakika... Minibüs ile hafif ticari araç kaza yaptı: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika... Minibüs ile hafif ticari araç kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Minibüs ile hafif ticari araç kaza yaptı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivas Bulvarı Kaykop Kavşağı mevkide meydana gelen kazada, M.Y. idaresindeki 38 RC 635 plakalı hafif ticari araç ile 38 UV 184 plakalı minibüs kaza yaptı. Meydana gelen kazada M.Y. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika... Minibüs ile hafif ticari araç kaza yaptı: 1 yaralı

Son dakika... Minibüs ile hafif ticari araç kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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