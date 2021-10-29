Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler
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Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özer, mesajında, Cumhuriyetin tüm imkansızlıklara, zorluklara ve umutsuzluğa karşı milletin yeniden ayağa kalkması ile bir milletin özünde var olan birlik ve beraberlik iradesinin gerektiğinde tek söze ihtiyaç duyulmadan ortak bir bilinçte vücut bulması olduğunu belirtti.

"Cumhuriyet, demokrasinin ve bağımsızlığın bu güzel vatanda insanca, özgürce ve onurlu yaşamanın güvencesidir." ifadesini kullanan Özer, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın gözlerindeki umut, yarınlara duyulan güven ve 'fikri, irfanı, vicdanı hür' yaşamanın değişmez gereğidir. Bizler, bugün bu faziletleri gelecek nesillere anlatmanın ve aktarmanın büyük sorumluluğunu taşıyoruz. Bize Cumhuriyeti armağan etmek için hayatlarını ortaya koyan, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızın, aziz şehitlerimizin hatıralarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Bu duygularla öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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